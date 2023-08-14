بتدخل مغربي.. إطلاق سراح رهينة روماني مختطف قرب الحدود بين مالي والنيجر

2023-08-14 / 15:47
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هبة بريس - وكالات

ساهم تدخّل المخابرات المغربية في إطلاق سراح رهينة روماني كان مختطفاً في منطقة الساحل جنوب الصحراء الإفريقية، منذ ثماني سنوات.

وأفادت أسبوعية “جون أفريك” الفرنسية أن وزارة الخارجية الرومانية نشرت بياناً صحفياً وجّهت فيه الشكر إلى المغرب على مساعدته في إطلاق سراح الرهينة الروماني يوليان غيرغوت، الذي كان يعمل ضابط أمن.

وكشف رئيس وزراء بوخارست، مارسيل سيولاكو، في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أنه اتصل هاتفياً برئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، من أجل توجيه شكر خاص لأجهزة المخابرات المغربية لتعاونها في إطلاق سراح المواطن يوليان غيرغوت. وأعرب عن أمله في مواصلة الحوار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، الإفراج عن الضابط الأمني المذكور ​​من منجم للمنغنيز، شمال بوركينا فاسو، بالقرب من حدود مالي والنيجر، وشكرت المغرب على “دعمه المهم” لإطلاق سراحه.

ووفقًا للوزارة، فإن يوليان غيرغوت آمن حاليًا في أراضي رومانيا.

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