هل ستلغي اسرائيل والمغرب التأشيرة بين البلدين؟

2023-08-14 / 13:42
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت “Einat Levi‏” “عينات ليفي”، الباحثة في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية والإقليمية، على أنه تقديم مشروع الإعفاء من التأشيرة بين المغرب وإسرائيل مؤخرًا إلى الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي ، سواء كان هذا الاقتراح سيقبل وينفذ في نهاية اليوم أم لا ، فهو مظهر من مظاهر الصداقة الحميمة بين الناس.

وكتب ” ليفي” في تغريدة لها، أن إسرائيل و المغرب يدرسان حاليا إلغاء التأشيرة بين البلدين، وأن الكنيست الإسرائيلي يدرس حالياً مشروعاً لإعفاء التأشيرات بين المغرب و إسرائيل.

يأتي ذلك، على خلفية الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في الدفاع عن القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية، والزخم الكبير للاعترافات الدولية بمغربيتها، وهو ما ذهبت إليه اسرائيل بدورها لتعلن اعترافها الصريح والواضح بسيادة المغرب على صحرائه، معلنة أنعا تدرس فتح قنصلية في الداخلة لتقدم بذلك صفعة قوية لخصوم وحدتنا الترابية الذين انفقوا الغالي والنفيس لعزل المغرب عن عمقه الافريقي.

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‫2 تعليقات

  1. تذكرو هذا الكلام جيدا : إسرائيل ستجلب لكم الحروب والاوبئة ونقص الأرزاق، والجفاف .. …

  2. مرحبا بالغاء التأشيرة بين المغرب واسراىيل الدولة الصديقة حيث سيشجع ذلك على انتعاش السياحة والتجارة والتعاون بين البلدين

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