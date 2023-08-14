العروسي تعلق على واقعة المخيم:”خصنا نربيو وليداتنا على الشجاعة والتكلم”

2023-08-14 / 12:23
2
نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت الفنانة المغربية ابتسام العروسي على واقعة مخيم الجديدة التي كان بطلها رئيس جمعية رياضية و ضحيتها أحد الأطفال،-علقت- وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وقالت العروسي عبر خاصية القصص القصيرة:”بزاف ديال الآباء غادي يحرمو أولادهم من متعة المخيم بسبب هاد الوحش، لعدم وجود المراقبة لعدم اختيار الاشخاص المناسبة لكنعطيوهم وليداتنا أطفال صغار”.

وواصلت قائلة:” خاصنا حتى ولادنا ناقشو معاهم جميع الأمور منحشموش، نربيوهم على الشجاعة والتكلم لا الخوف، وخصنا نتواصلو معاهم ماشي نخليوهم في المخيم ونعيشو الحياة”.

وأضافت قائلة:”التواصل مهم ماشي الغوات ونربيو فيهم الخلعة ويخافو يقولو لينا اش كيوقع ليهم ونحرموهم بحجة شفتي اش وقع لفلان، والشخص لي كيصور انسان مريض عديم الانسانية العالم عالم بأشخاص مراض ولكن التربية راه ديالنا”.

وجدير بالذكر أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي باشرت التحقيق مع رئيس جمعية رياضية بعد اتهامه بالتحرش ببعض الأطفال خلال تنظيمه رحلة استجمامية بمدينة الجديدة .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بدر سلطان يتقاسم مع متابيعه مروره بأزمة نفسية

بدر سلطان يتقاسم مع متابيعه مروره بأزمة نفسية

2023-08-14 / 21:30
Photo of من طفلة عادية إلى نجمة و سفيرة لحرير الأمل لدعم مرضى السرطان في العالم العربي

من طفلة عادية إلى نجمة و سفيرة لحرير الأمل…

2023-08-14 / 19:26
Photo of لينا اكدور تهدي عمل فني من إنتاجها الخاص لمرضى السرطان

لينا اكدور تهدي عمل فني من إنتاجها الخاص لمرضى…

2023-08-14 / 17:48
Photo of في ذكرى رحيل شويكار.. ابنتها تروي أسرارا من حياتها لأول مرة

في ذكرى رحيل شويكار.. ابنتها تروي أسرارا من حياتها…

2023-08-14 / 15:49
Photo of الإشاعة تقتل والدة فدوى الطالب و الأخيرة تعلق

الإشاعة تقتل والدة فدوى الطالب و الأخيرة تعلق

2023-08-12 / 21:36
Photo of أغنى الساحة الفنية بأعمال متنوعة..عبد الاله عاجل ضيف برنامج “منسيون”

أغنى الساحة الفنية بأعمال متنوعة..عبد الاله عاجل ضيف برنامج…

2023-08-12 / 21:24
Photo of بسبب مناصرتها للبوليساريو ..مطالب بالغاء حفل الشابة وردة الجزائرية بالبيضاء

بسبب مناصرتها للبوليساريو ..مطالب بالغاء حفل الشابة وردة الجزائرية…

2023-08-12 / 20:40
Photo of l’artiste:”كشباب مغاربة خصنا نفتاخرو باللغة “و الثقافة ديالنا

l’artiste:”كشباب مغاربة خصنا نفتاخرو باللغة “و الثقافة ديالنا

2023-08-12 / 15:09
Photo of شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

2023-08-12 / 14:56
Photo of “الفال” يجمع من جديد “طراكس” و عادل الميلودي”

“الفال” يجمع من جديد “طراكس” و عادل الميلودي”

2023-08-12 / 14:09

‫2 تعليقات

  1. كل من هب ودب يسمح له بتاسيس جمعية فيجب عدم الترخيص لتأسيس الجمعيات كيف ما كان نشاطها الا بعد التأكد والتحري عن اخلاق رئيسها فهدفهم هو الجري وراء المال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق