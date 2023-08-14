العروسي تعلق على واقعة المخيم:”خصنا نربيو وليداتنا على الشجاعة والتكلم”

نجلاء مزيان: هبة بريس

علقت الفنانة المغربية ابتسام العروسي على واقعة مخيم الجديدة التي كان بطلها رئيس جمعية رياضية و ضحيتها أحد الأطفال،-علقت- وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وقالت العروسي عبر خاصية القصص القصيرة:”بزاف ديال الآباء غادي يحرمو أولادهم من متعة المخيم بسبب هاد الوحش، لعدم وجود المراقبة لعدم اختيار الاشخاص المناسبة لكنعطيوهم وليداتنا أطفال صغار”.

وواصلت قائلة:” خاصنا حتى ولادنا ناقشو معاهم جميع الأمور منحشموش، نربيوهم على الشجاعة والتكلم لا الخوف، وخصنا نتواصلو معاهم ماشي نخليوهم في المخيم ونعيشو الحياة”.

وأضافت قائلة:”التواصل مهم ماشي الغوات ونربيو فيهم الخلعة ويخافو يقولو لينا اش كيوقع ليهم ونحرموهم بحجة شفتي اش وقع لفلان، والشخص لي كيصور انسان مريض عديم الانسانية العالم عالم بأشخاص مراض ولكن التربية راه ديالنا”.

وجدير بالذكر أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي باشرت التحقيق مع رئيس جمعية رياضية بعد اتهامه بالتحرش ببعض الأطفال خلال تنظيمه رحلة استجمامية بمدينة الجديدة .

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