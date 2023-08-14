سائقون يستعرضون سياراتهم بسكة الطرامواي.. ونشطاء: “ولاد الفشوش طغاو”

2023-08-14 / 11:40
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هبة بريس - الرباط

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو يوثق لاقدام مجموعة من السائقين على استعراض سياراتهم بسكة الطرامواي.

ووفق الفيديو المتداول، فيظهر عدد من السائقين يمرون بسياراتهم الفارهة فوق سكة الطرامواي، في تجاوز واضح لقانون السير.

وحسب الفيديو الذي يجهل مكان وتاريخ تصويره، فيظهر تفاخر سائقي السيارات ومرافقيهم بخرقهم للقانون، عبر حملهم لهواتفهم وتوثيقهم للأمر.

وفي هذا الصدد، عبر نشطاء موقع “فيسبوك” عن استيائهم بسبب الفيديو المذكور، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لردع كل من سولت له نفسه خرق القوانين واحداث الفوضى والعبث بسلامه وحياة المواطنين.

وقال أحد المعلقين “ولاد الفشوش طغاو وولات السيبة، نطالب بتدخل الأمن..”.

وأضاف آخر “هاد الناس خص يتحيد ليهوم رخصة السياقة ويتعاقبو، باش منبقاوش نشوفو هاد السيبة والفوضى كتكرر كل مرة”.

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