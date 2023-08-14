عرضوا ركاب حافلة للسرقة والتعنيف.. إيقاف 12 شخصا بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الأحد 13 غشت الجاري، من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف وتعييب منشآت ووسائل نقل عمومية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام الموقوفين بالتنقل على متن حافلة للنقل الحضري انطلاقا من الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، قبل أن يعمدوا إلى تعنيف ركاب آخرين وتعريضهم لسرقة مقتنياتهم شخصية، فضلا عن إلحاقهم للفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بتجهيزات هذه الحافلة.

وقد مكن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

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