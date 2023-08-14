أزيد من 14 ألف سائح توافدوا على إقليم كلميم خلال 6 أشهر

2023-08-14 / 10:09
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هبة بريس

أفاد تقرير للمندوبية الجهوية للسياحة بكلميم- واد نون، بأن الوحدات الفندقية المصنفة بإقليم كلميم (فنادق، مآوي سياحية..)، سجلت توافد 14 ألف و656 سائحا من مختلف الجنسيات على الإقليم خلال النصف الأول من سنة 2023.

ووفق التقرير، سجلت مختلف هذه الوحدات الفندقية بكلميم باب الصحراء خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 19 ألف و960 ليلة مبيت سياحية، مقابل 10 آلاف و231 ليلة مبيت خلال نفس الفترة من 2022.

وأشار المصدر اته، إلى أن عدد السياح الوافدين على الإقليم خلال يونيو الماضي، بلغ 1919 سائحا، وتسجيل 2618 ليلة مبيت سياحية، مضيفا أن عدد السياح المقيمين الذين زاروا الإقليم بلغ 2524 وتسجيل 3690 ليلة مبيت.

ولاحظ المصدر، أن أبرز السياح غير المقيمين الذين زاروا إقليم كلميم خلال يونيو الماضي، قدموا من بلدان فرنسا (260 سائحا)، وإسبانيا (136 سائحا)، وإيطاليا (47 سائحا)، بالإضافة إلى سياح وافدين من ألمانيا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، وكذا من بلدان عربية وإفريقية.

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