صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

2023-08-14 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

أكدت وسائل إعلام فرنسية، أن “الهلال السعودي توصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، للتعاقد معه لمدة عامين”.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية اليومية، إن “النادي السعودي يناقش مع باريس سان جيرمان شروط انتقال نيمار لقطب الرياض”، مشيرة أن راتب اللاعب البرازيلي سيكون 160 مليون يورو خلال الموسمين.

وكان موقع “جول” قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن “نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما لنيمار، وقد تم قبوله الآن، بحسب الموقع.

وأضاف الموقع أنه “رغم ذلك، فإن نيمار (31 عاما) لم يمنح الصفقة “الضوء الأخضر” بعد، على الرغم من أن المفاوضات بين ممثليه والنادي في مرحلة متقدمة”.

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