مستخدما سلاحه الوظيفي.. شرطي ينهي حياته داخل منزله بالرباط
فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد منتصف ليلة الأحد 13 غشت الجاري، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمعاينة جثة شرطي داخل مسكنه وهي تحمل عيارا ناريا من سلاحه الوظيفي.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بالرباط ببلاغ من أسرة الهالك، وهو برتبة ضابط شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بسلا، مفاده أنه أقدم على وضع حد لحياته باستخدام سلاحه الوظيفي داخل مسكن الأسرة، بسبب مشاكل عائلية تطورت إلى خلاف حول طلب الطلاق.
وقد باشرت الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة المعاينات الضرورية بمسرح الحادث ، وتم نقل جثة الشرطي إلى المستشفى لإخضاعها للتشريح الطبي، كما تم حجز السلاح الوظيفي بغرض إجراء الخبرة الباليستية، بينما تم تحصيل إفادات زوجة الهالك وأصهاره الحاضرين بالمنزل، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث.
10 تعليقات
في الآونة الأخيرة كثر انتحار الشرطة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
ظغوط العمل والمشاكل الأسرية..
اللهم ردنا اليك ردا جميلا يارب العالمين.وأحسن عاقبة الأمور..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
يجب إخظاع الشرطة للأطباء النفسيين كل 6 أشهر ..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ارحمه واغفر له..
اللهم ارحمه واغفر له..
السؤال المطروح .ما هي الدوافع والاسباب التي تدفع الشرطة للانتحار.؟…
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..