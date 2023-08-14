طقس الإثنين.. حرارة مرتفعة بعموم مناطق المملكة

2023-08-14 / 09:09
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى محليا جد حار بكل من سوس وداخل الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، ومنطقة السايس و الجنوب-الشرقي.

ويرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط ونواحيه الغربية المجاورة والريف وهضاب الفوسفاط، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، مع تناثر غبار بالجنوب وتسجيل هبات لرياح قوية شيئا بالسواحل الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 30 و38 درجة بسهول تادلة ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي وداخل المناطق الجنوبية، وستكون ما بين 21 و29 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بسهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الجنوبية، وستبقى دون تغيير مهم بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال مهدية وجنوب طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وأكادير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرَد وهبات رياح بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرَد وهبات رياح بهذه…

2023-08-14 / 12:45
Photo of انتشال جث.ة شاب.. متى سيستمر نزيف غرق الأبرياء سطات؟

انتشال جث.ة شاب.. متى سيستمر نزيف غرق الأبرياء سطات؟

2023-08-14 / 11:53
Photo of سائقون يستعرضون سياراتهم بسكة الطرامواي.. ونشطاء: “ولاد الفشوش طغاو”

سائقون يستعرضون سياراتهم بسكة الطرامواي.. ونشطاء: “ولاد الفشوش طغاو”

2023-08-14 / 11:40
Photo of عرضوا ركاب حافلة للسرقة والتعنيف.. إيقاف 12 شخصا بالبيضاء

عرضوا ركاب حافلة للسرقة والتعنيف.. إيقاف 12 شخصا بالبيضاء

2023-08-14 / 10:46
Photo of مستخدما سلاحه الوظيفي.. شرطي ينهي حياته داخل منزله بالرباط

مستخدما سلاحه الوظيفي.. شرطي ينهي حياته داخل منزله بالرباط

2023-08-14 / 09:22
Photo of الحسيمة ..السجن لستة أشخاص نصبوا على مرشحين للهجرة السرية

الحسيمة ..السجن لستة أشخاص نصبوا على مرشحين للهجرة السرية

2023-08-13 / 23:34
Photo of فاس ..تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بمروج مخدرات

فاس ..تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بمروج مخدرات

2023-08-13 / 22:10
Photo of إدارة سجن آيت ملول تفند الادعاءات المنشورة حول حالة سجين

إدارة سجن آيت ملول تفند الادعاءات المنشورة حول حالة…

2023-08-13 / 21:28
Photo of ذبــ..ـح زوجته وابنه ذو الخامس ربيعا….فاجعة تهز أزيلال

ذبــ..ـح زوجته وابنه ذو الخامس ربيعا….فاجعة تهز أزيلال

2023-08-13 / 20:49
Photo of جامعة التخييم تطالب بتشديد العقوبات ضد رئيس جمعية و”البيدوفيليا”

جامعة التخييم تطالب بتشديد العقوبات ضد رئيس جمعية و”البيدوفيليا”

2023-08-13 / 20:36

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق