الحسيمة ..السجن لستة أشخاص نصبوا على مرشحين للهجرة السرية

هبة بريس - الحسيمة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ادانة ستة متهمين بالنصب على مرشحين للهجرة السرية وحكمت عليهم بالسجن النافذ.

وقضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه ثلاثة متهمين، حيث حكمت على المتهم الاول والثاني بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذ قدرها 2000 درهم وعلى الثالث بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قررت هيئة المحكمة في الملف بمؤاخذة المتهم الرابع وحكمت عليه بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000.00 درهم، فيما حكمت على المتهم في الملف الثالث بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

هذا وقضت ذات الغرفة في الملف الرابع بادانة متهما من اجل تهم النصب، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، وحكمت عليه بثمانية اشهر 08 حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى .

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