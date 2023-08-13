فاس ..تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بمروج مخدرات

2023-08-13 / 22:10
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ع.المحياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأحد 13 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد تسلمه إرسالية كانت على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 1293 قرص مخدر، من بينها 693 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، و600 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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