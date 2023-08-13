طائرة مسيّرة تصطاد لصا في “أغرب موقع ممكن”

2023-08-13 / 21:41
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هبة بريس - وكالات

استعانت الشرطة الأميركية بطائرة مسيّرة “درون” في ملاحقة مشتبه به تسبب في حادث سير وفر هاربا، وذلك بعد أن حاول تنفيذ عملية سرقة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شخصا حاول سرقة طرد كان موضوعا على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسببا في وقت لاحق بوقوع حادث سير.

وتتبعت الشرطة الأميركية تحركات المشتبه به الفار، حتى تمكنت في النهاية من العثور عليه في بالوعة صرف.

وأرسلت الشرطة كلبا بوليسيا إلى البالوعة، قبل أن يضطر المشتبه به للاستسلام.

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