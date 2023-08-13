إدارة سجن آيت ملول تفند الادعاءات المنشورة حول حالة سجين

2023-08-13 / 21:28
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هبة بريس - و م ع

أفادت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 بأن السجين (ب.ح) كان يستفيد طيلة مدة إقامته بالمؤسسة من الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليا.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على الادعاءات المنشورة من طرف أحد الأشخاص حول السجين (ب.ح)، النزيل بالسجن المحلي آيت ملول 1 والموجود حاليا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بخصوص التأخر في إجراء الفحوصات اللازمة له ووجوده بين الحياة والموت، أن “السجين المذكور كان يستفيد طيلة مدة إقامته بالمؤسسة من الرعاية الطبية اللازمة، تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تم إيداع المعني بالأمر بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير يوم 04 غشت 2023، حيث وضع تحت التتبع الطبي. كما كان يتسلم جميع الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، وحالته الصحية مستقرة حاليا”.

وأشار البيان إلى أن “السجين المذكور بحاجة إلى إجراء فحص إشعاعي للأوعية الدموية للدماغ، وذلك بناء على طلب من الطبيب المعالج، غير أن هذا النوع من الفحوصات غير موجود بالمستشفى العمومي، حيث تطلب الأمر أخذ موعد بأحد المختبرات الخاصة”.

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