17 عداء وعداءة يمثلون المغرب في بطولة العالم لألعاب القوى

2023-08-13 / 21:01
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هبة بريس - و م ع

يشارك المغرب في الدورة الـ 19 لبطولة العالم لألعاب القوى، التي ستحتضنها مدينة بودابست الهنغارية في الفترة ما بين 19 و27 غشت الجاري، بوفد قوامه 17 عداء وعداءة (12 عداء و5 عداءات).

ويضم منتخب الذكور البطل الأولمبي والعالمي وصاحب أفضل إنجاز عالمي هذه السنة، سفيان البقالي، ومحمد تيندوفت وصلاح الدين بنيزيد ومحمد مسعد (3000 م موانع)، ونبيل أسامة وعبد العاطي الكص (800م)، وأنس السايي وعبد اللطيف صديقي وهشام أكنكام (1500م)، وحمزة السهلي ومحمد رضا الأعرابي ومصطفى هودادي (الماراطون).

أما العداءات المشاركات في مونديال بودابست فهن حنان كلوج ورقية المقيم وفاطمة الزهراء كردادي (الماراطون)، وآسية رزقي (800م)، ونورة الناضي (400م حواجز).

يذكر أن المغرب أحرز 31 ميدالية في مشاركاته الـ 18 في بطولات العالم لألعاب القوى، منها 11 ذهبية و12 فضية و8 برونزية، فاز بها 14 عداء وعداءة.

ولاتزال دورة إشبيلية 1999 الأوفر حصادا للعدائين المغاربة برصيد ذهبيتين (هشام الكروج في 1500م و صلاح حيسو في 5000م)، وفضيتين (نزهة بيدوان في 400م حواجز وزهرة واعزيز في 5000م)، وبرونزية (علي الزين في 3000م موانع)، وكان المغرب قد احتل وقتها المركز الخامس عالميا.

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