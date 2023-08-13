ذبــ..ـح زوجته وابنه ذو الخامس ربيعا….فاجعة تهز أزيلال

2023-08-13 / 20:49
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن اقليم أزيلال اهتز اليوم الأحد على وقع جريمة قتل شنعاء، فيما وجهت أصابع الاتهام صوب الزوج الذي يشتبه فيه بذبح زوجته وصغيره الذي لم يتجاوز ربيعه الخامس.

مصادرنا من عين المكان، أكدت أن ساكنة دوار آيت ويرار التابع لنفوذ تراب جماعة تنانت بإقليم أزيلال، تابعت اليوم الأحد أطوار هذه الفاجعة التي لازالت التحقيقات متواصلة لفك طلاميسها، بعد أن خلفت مصرع زوجة في ربيعها الثالث وطفل صغير لم يبلغ بعد سن الحلم، فيما نجت طفلة أخرى في ربيعها التاسع بعد أن تمكنت من الفرار صوب منزل عمها.

عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، وفور توصلها بالخبر، هرعت إلى عين المكان، حيث فتح أفرادها تحقيقا فوريا في الموضوع، للوقوف عن الأسباب الرئيسية وراء هذه الفاجعة، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما تم نقل جثتي الضحيتين صوب مستودع الاموات تمهيدا لاخضاعهما لمجريات التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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