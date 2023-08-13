ارتفاع حصيلة الحرائق في هاواي إلى 93 قتيلا

2023-08-13 / 20:02
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هبة بريس - وكالات

تضرر أو دمر أكثر من 2200 مبنى في لاهاينا جراء الحرائق، وفق التقديرات الرسمية، ما تسبب في تشريد الآلاف وكلّف خسائر بقيمة 5,5 مليار دولار.

وأطلقت سلطات هاواي تحقيقا بشأن طريقة التعامل مع الحرائق، بعدما أكد السكان عدم تلقيهم تحذيرات.

تقول فيلما ريد وهي من سكان المدينة لوكالة فرانس برس “اشتعلت النيران في الجبل خلفنا ولم يخبرنا أحد بأي شيء”.

وتضيف “أتعلمون متى أدركنا أن هناك حريقا؟ عندما وصل إلى الجانب المقابل لبيتنا”.

تؤكد ريد التي دمر الحريق منزلها، أنها تعتمد حاليا على الصدقات وكرم الآخرين.

تابعت المرأة البالغة 63 عاما “هذا هو منزلي الآن” مشيرة إلى السيارة التي تنام فيها مع ابنتها وحفيدها وقطتيها.

واستحالت مدينة لاهاينا ، المقر السابق للعائلة الحاكمة زمن الملكية في هاواي والتي يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة، أنقاضا وتحولت فنادقها ومطاعمها النابضة بالحياة إلى رماد.

طال اللهب شجرة أثأب قائمة في وسط المدينة منذ 150 عاما، لكنها نجت رغم تضرر أغصانها وفروعها.

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