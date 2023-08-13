“لاراثون” الاسبانية: المغرب من البلدان القليلة التى تملك نظام دفاع جوي بتكنولوجيا متقدمة

2023-08-13 / 19:48
1
هبة بريس - الرباط

سلطت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، الضوء على تطور منظومة الدقاع الجوي للقوات المسلحة الملكية بعد تسلمها النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي المعروف باسم “Barak MX”، مشيرة الى أن المملكة أصبحت من البلدان القليلة في العالم التي تمتلك نظاما دفاعيا جويا، مزود بتكنولوجيا متقدمة.

وقالت الصحيفة الاسبانية في تقرير نشرته امس السبت ، أن المغرب شرع في تسلم النظام الدفاعي الجوي “باراك إم إكس” الإسرائيلي، وفق ما نشرته صفحة منتدى القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث أظهرت صورة تُظهر آلية تابعة لهذا النظام الدفاعي وعليها ألوان الجيش المغربي في أحد القواعد العسكرية بالمغرب.

وكان المغرب قد تقدم بطلب امتلاك النظام الدفاعي خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق “بيني جانتس” إلى العاصمة الرباط، حيث تم توقيع “اتفاقية للدفاع”.

وفي هذا السياق ، قالت قناة “I24” الإسرائيلية إن “المغرب أصبح واحدًا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرَد وهبات رياح بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرَد وهبات رياح بهذه…

2023-08-14 / 12:45
Photo of انتشال جث.ة شاب.. متى سيستمر نزيف غرق الأبرياء سطات؟

انتشال جث.ة شاب.. متى سيستمر نزيف غرق الأبرياء سطات؟

2023-08-14 / 11:53
Photo of سائقون يستعرضون سياراتهم بسكة الطرامواي.. ونشطاء: “ولاد الفشوش طغاو”

سائقون يستعرضون سياراتهم بسكة الطرامواي.. ونشطاء: “ولاد الفشوش طغاو”

2023-08-14 / 11:40
Photo of عرضوا ركاب حافلة للسرقة والتعنيف.. إيقاف 12 شخصا بالبيضاء

عرضوا ركاب حافلة للسرقة والتعنيف.. إيقاف 12 شخصا بالبيضاء

2023-08-14 / 10:46
Photo of مستخدما سلاحه الوظيفي.. شرطي ينهي حياته داخل منزله بالرباط

مستخدما سلاحه الوظيفي.. شرطي ينهي حياته داخل منزله بالرباط

2023-08-14 / 09:22
Photo of طقس الإثنين.. حرارة مرتفعة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. حرارة مرتفعة بعموم مناطق المملكة

2023-08-14 / 09:09
Photo of الحسيمة ..السجن لستة أشخاص نصبوا على مرشحين للهجرة السرية

الحسيمة ..السجن لستة أشخاص نصبوا على مرشحين للهجرة السرية

2023-08-13 / 23:34
Photo of فاس ..تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بمروج مخدرات

فاس ..تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بمروج مخدرات

2023-08-13 / 22:10
Photo of إدارة سجن آيت ملول تفند الادعاءات المنشورة حول حالة سجين

إدارة سجن آيت ملول تفند الادعاءات المنشورة حول حالة…

2023-08-13 / 21:28
Photo of ذبــ..ـح زوجته وابنه ذو الخامس ربيعا….فاجعة تهز أزيلال

ذبــ..ـح زوجته وابنه ذو الخامس ربيعا….فاجعة تهز أزيلال

2023-08-13 / 20:49

تعليق واحد

  1. هههههههههههه هههههههههههه البندير والطعريجة والطراكس وستاتي وولاد الخليج والحاج تابت واولاد لكلاوي ولطيفة والمديوري

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق