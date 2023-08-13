“لاراثون” الاسبانية: المغرب من البلدان القليلة التى تملك نظام دفاع جوي بتكنولوجيا متقدمة

هبة بريس - الرباط

سلطت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، الضوء على تطور منظومة الدقاع الجوي للقوات المسلحة الملكية بعد تسلمها النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي المعروف باسم “Barak MX”، مشيرة الى أن المملكة أصبحت من البلدان القليلة في العالم التي تمتلك نظاما دفاعيا جويا، مزود بتكنولوجيا متقدمة.

وقالت الصحيفة الاسبانية في تقرير نشرته امس السبت ، أن المغرب شرع في تسلم النظام الدفاعي الجوي “باراك إم إكس” الإسرائيلي، وفق ما نشرته صفحة منتدى القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث أظهرت صورة تُظهر آلية تابعة لهذا النظام الدفاعي وعليها ألوان الجيش المغربي في أحد القواعد العسكرية بالمغرب.

وكان المغرب قد تقدم بطلب امتلاك النظام الدفاعي خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق “بيني جانتس” إلى العاصمة الرباط، حيث تم توقيع “اتفاقية للدفاع”.

وفي هذا السياق ، قالت قناة “I24” الإسرائيلية إن “المغرب أصبح واحدًا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية”.

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