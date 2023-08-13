لليوم الثالث جهود متواصلة بتازة لإخماد حريق غابوي بثلاث طائرات كندير

2023-08-13 / 19:26
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ع محياوي _ هبة بريس

تواصل فرق التدخل الإقليمية مدعومة بفرق أرضية تابعة للقوات المسلحة الملكية وثلاث طائرات من نوع “كنادير” جهودها لليوم الثالث على التوالي من أجل تطويق الحريق الذي اندلع ليلة أول أمس الجمعة بغابة مغراوة اقليم تازة

وقد أتى الحريق على مايزيد عن 580 هكتار من الغطاء النباتي .
ويشارك في عمليات الإخماد الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، والوقاية المدنية ، والقوات المساعدة والدرك الملكي والسلطات المحلية الى جانب وحدات من القوات المسلحة الملكية .

وقد عبأت جميع الامكانيات التابعة للمجلس الاقليمي لتازة وجماعتي مغراوة وتازرين المعنيتين بالحريق ومجموعة الجماعات التضامن لتعزيز وسائل التدخل المملوكة للدولة .

و قد تم تشكيل لجنة اقليمية تتكون من السلطات المحلية ، والجماعة الترابية مغراوة والمندوبية الاقليمية للصحة وجمعيات المجتمع المدني لاستقبال وإيواء الاشخاص الذين تم ابعادهم من مناطق الخطر بمراكز الاستقبال بجماعة مغراوة .

ولم تسجل لحد الساعة اية خسائر بشرية ولا في ممتلكات الساكنة المحلية .

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