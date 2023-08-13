مرصد الشمال ينتقد ضعف المراقبة الأمنية لدرك وزان

2023-08-13 / 19:15
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هبة بريس - مكتب طنجة

أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بلاغا، بخصوص ضعف الإجراءات الأمنية التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بزومي وزان.

وقال المرصد الحقوقي أنه عاين يوم الخميس الماضي ، ضعف الاجراءات الامنية التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بزومي وزان. وهو ما يعكس غياب أي استراتيجية من طرف سرية الدرك الملكي بزومي فيما يتعلق بالتعامل مع مجموعة من الظواهر الاجرامية منها السيارات التي لا تتوفر على الوثائق القانونية، سيارات النقل ” السري “، وعدم تنقيط الاشخاص المشتبه فيهم حيث يكتفي رجال الدرك الملكي بزومي بسؤالهم عن أسمائهم الشخصية دون طلب بطاقة التعريف الوطنية والعمل على تنقيطهم. وهو ما حول المنطقة الى ملاذ آمن المبحوث عنهم على المستوى الوطني كان اخرها مجرم شيشاوة الذي تسبب في قتل شخص لدوافع تتعلق بالاتجار بالمخدرات واتخذ من أحد دواوير زومي ملاذا آمنا .

وأضاف المرصد أن ما تعرفه سرية الدرك الملكي بزومي من فوضى يتطلب من القيادة الجهوية بتطوان اجراء تفتيش دقيق، وفتح تحقيق عميق مع تكثيف عمليات المراقبة لما يعرفه هذا المجال الترابي من فوضى.

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