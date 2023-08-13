مصدر عسكري : اعتراض قارب في ساحل الداخلة على متنه 130 مهاجرا سريا

هبة بريس - و م ع

علم لدى مصدر عسكري أن عناصر وحدة لمراقبة الساحل اعترضت، أمس السبت على مستوى ساحل مدينة الداخلة، قاربا جانحا كان على متنه 130 مرشحا سنغاليا للهجرة غير الشرعية، بينهم امرأة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القارب انطلق من منطقة فاس بوي بالقرب من مدينة تيي بالسنغال متوجها إلى جزر الكناري.

وأضاف أنه تم تسليم الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مسؤولي الأمن الوطني من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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