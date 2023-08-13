ماكرون محاصر من برلمانيي حكومته لإبداء موقف رسمي حول ” الصحراء المغربية “

2023-08-13 / 17:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

في آخر مستجدات العلاقات الفرنسبة المغربية والتي شهدت ” جمود ” في الاشهر القليلة الماضية ، راسل حوالي 100 برلماني فرنسي قصر الايليزي ، مطالبين ” ماكرون ” بإبداء موقف رسمي للجمهورية الفرنسية من قضية ” الصحراء المغربية ” .

كما عبر البرلمانيون الفرنسيون، عن عدم رضاهم عن برودة العلاقات المغربية الفرنسية، منتقدين الموقف الرسمي الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.

الرسالة التي أشرفت عليها مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية ، تم تسليمها مؤخرًا إلى قصر الإليزيه ونشرتها أيضًا صحيفة لوفيغارو الفرنسية ، ووقعها قراية مائة برلماني فرنسي من جميع الأطياف السياسية.

وانتقد النواب الفرنسيون “المماطلة الفرنسية بشأن الصحراء المغربية في وقت اعترفت إسبانيا وألمانيا بالسيادة المغربية عليها.

ووصفت الرسالة ما يحدث بأنه “خيبات أمل فرنسا في إفريقيا”، مشيرة إلى أن خيبات الأمل الفرنسية موجودة في غرب أفريقيا و شمالها .

ولازالت مواقف فرنسا غير مفهومة إزاء ” قضية الصحراء المغربية” رغم ان المغرب يعد من اكثر البلدان أفريقيا التي جمعته علاقات متينة مع فرنسا ” تاريخيا واقتصاديا” كما كانت الشريك الاول للملكة المغربية في كافة المجالات، غير أن طريقة تدبير ماكرون يبدو انه لم يكن في مستوى تطلعات شعوب القارة السمراء، مما يستدعي من حكماء فرنسا، الوقوف لحظة تأمل عن مصير علاقات الفرنسية الأفريقية وكيف يريد قصر الايليزي معالجة الاخفاقات الأخيرة .

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تعليق واحد

  1. هههههههههههه هههههههههههه ياك كتقولو مغربية لمدا تطالبون بالدول الاعتراف بها تستحمرون انفسكم

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