مستودع الأموات بسطات…روائح نثنة وعمليات تشريح متعثرة ” فيديو

2023-08-13 / 15:44
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محمد منفلوطي: هبة بريس

 

الصحة بإقليم سطات، تعاني، ومعها يعاني الأحياء وحتى الأموات منهم، الكل يتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء تدني الخدمات بهذا القطاع الحيوي بالاقليم على الرغم من تعاقب المسؤولين على تدبيره وتسييره

حديثنا اليوم عن مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات ” اسم على مسمى”، هذا المرفق الذي يعاني بنية تحتية متهالكة حتى ثلاجات حفظ الأموات شبه مشلولة ومعطوبة وروائح نثنة تتسرب من المكان.

أما الحديث عن تعثر عمليات التشريح فتلك قصة أخرى، ذلك ما عبر عنه الحقوقي ” بوشعيب النجار ” الأمين العام للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامّة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، الذي طالب بتدخل الوزير الوصي على القطاع ومعه المسؤولين الاقليميين للنهوض بقطاع الصحة بالاقليم الذي يحتضر.

وحذر الحقوقي من مخاطر انبعاث الروائح التثنة من داخل مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، بفعل تعطل الثلاجات المخصصة لحفظ جثت الموتى، مشيرا أن مخاطر ذلك تتضاعف مع الارتفاع المهول لدرجة الحرارة التي تعرفها المنطقة.

وطالب بوشعيب النجار بتسهيل عملية تشريح الموتى التي تطبعها الارتجالية وطول الانتظار الناجمة عن تأخر طبيب التشريح خاصة خلال فترات المداومة والعطل، كالحالة التي عاشتها عائلة سيدة توفيت منذ أمس السبت، حيث تم ايداعها بهذا المستودع الذي يفتقر لمقومات حفظ الجثت، اذ ظلت العائلة تنتظر حتى ظهر اليوم الموالي أي اليوم الأحد، لاستلام جثة قريبتهم بعد تأخر طبيب التشريح وما صاحب ذلك من معاناة عاشها أقارب السيدة المتوفاة الذين حاولوا ربط اتصالاتهم المكثفة مع جهات معنية من أجل تسهيل عملية تشريح الجثة تمهيدا لتشييعها خوفا من تحللها في ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة.

ويذكر أن هذا المرفق أضحى وصمة عار على جبين الوزارة الوصية والمسؤولين الاقليميين بفعل حالته الكارثية، حيث يتسم بتقادم بناياته ومعدات التبريد به الشبه المعطلة، فضلا عن الفوضى التي يعرفها، حيث يضطر الطبيب الشرعي إلى فحص أو تشريح الجثة في حالة الوفاة، داخل بنايات متقادمة متهالكة لا تتوفر فيها التجهيزات الكفيلة بضمان جودة عملية التشريح، على طاولات بدائية متآكلة في الوقت الذي لازال الغموض يلف مصير البناية الجديدة التي أنشئت لهذا الغرض حفظا لكرامة الموتى قبل الأحياء.

تقاصيل أخرى حول هذا الموضوع ضمن الفيديو التالي:

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