حكيمي ينال أعلى تنقيط خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في “الليغ 1”

2023-08-13 / 15:14
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هبة بريس : رياضة

نال الدولي المغربي أشرف حكيمي أعلى تنقيط خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه لوريان بدون أهداف، أمس السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فقد حصل حكيمي على تنقيط (8,3) بعدما لعب أساسيا وخاض دقائق المباراة كاملة، وهو التنقيط الأعلى في المباراة.

ولمس حكيمي الكرة في مباراة الأمس 139 مرة وقام بـ 102 تمريرة بدقية تمرير بلغت حوالي 95 في المائة، وقدم تمريرة ناجحة نحو العمق، كما أوقف 3 تسديدات من الخصم.

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