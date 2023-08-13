عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي أثناء عمله

2023-08-13 / 13:01
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هبة بريس : مكتب الرباط

 

قرّر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منح الفقيد حارس الأمن المهدي المعروفي ترقية استثنائية في الرتبة، وذلك بعد وفاته نتيجة حادثة سير تعرض لها أثناء اضطلاعه بمهامه الوظيفية في تدبير حركة السير والجولان بمدينة سلا، بتاريخ 09 غشت الجاري.

كما أسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولكافة مصالح الأمن الوطني المختصة من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة شهيد الواجب، ومواكبتها في هذا المصاب الجلل الذي لا رادّ لقضاء الله فيه ولا تعقيب لحكمه.

وكان موظف الشرطة الفقيد يعمل قيد حياته بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام «GMS 99»، وقد توفي بالمستشفى بسبب مضاعفات حادثة سير تعرض لها أثناء أدائه لمهامه الوظيفية المتمثلة في تنظيم حركة السير والجولان بمدينة سلا.

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