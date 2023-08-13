حال المغاربة هذا الصيف ” الحر من ورائكم والزوابع الرملية أمامكم اين المفر؟؟

2023-08-13 / 12:23
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

تعود بعض الأمثال الدارجة إلى وقائع تاريخية، وأحياناً لكلمات تفوه بها بعض الرجال التاريخيين. من ذلك عنوان هذه المقالة «البحر من ورائكم والزوابع الرملية أمامكم». وهي كلمات وإن كانت غير مشابهة لكلمات خالدة التي نطق بها طارق بن زياد عند نزول القوات العربية من سفنهم استعداداً لفتح الأندلس ثم قيامه بحرق سفنهم، ” البحر ومن ورائكم والعدو من أمامكم” وهي إشارة إلى حالة الانحصار وانعدام الخيار. هناك أيضاً كلمة «وامعتصماه!» وهي الكلمة التي استعرناها من تلك المرأة العربية التي استباحها الروم عندما استولوا على مدينة عمورية، فاستغاثت بالخليفة المعتصم. «وامعتصماه»، فقال لها الضابط الرومي ساخراً: «فلينجدك الخليفة بخيوله الشهباء». سمع المعتصم بالواقعة فجيّش جيشاً كله على متون الخيول الشهباء وسيره إلى عمورية وانتقم لتلك المرأة.

وجد المغاربة من طنجة إلى الكويرة، نفسهم محاصرين بسبب موجة الحرارة التي تجتاح اقاليم المملكة بشكل غير مسبوق خلال هذا الاسبوع من الشهر الثاني في فصل الصيف.

ففي شهر يوليوز الماضي، شدت عدد من الأسر المغربية بمدن داخلية الرحال الى مدن الشواطى، من أجل الهروب من الحرارة، في حين اختار آخرون من مدن الشواطئ الرحال الى مدن الداخل الغابوية او الجبلية، من أجل متنفس جديد خالي من الرطوبة، غير أن الجميع اختلطت عليه الأوراق والتوجهات هذا الاسبوع.

فأينما وليت وجهك، تلسعك أشعة شمس حارقة، لم تستطع المكيفات بدورها ” تبريد زوايا البيوت” ليكون الخيار صعب أمام الجميع، في حين أن الأغلبية باتت تردد دعوة الله بالرفق بعباده الضعفاء.

هذه الايام، وبينما الناس منهمكون في السباحة بشواطئ اكادير، حتى باغتثهم عاصفة رملية كبيرة، زرعت الرعب في النفوس، فالكثير لم يرى مثلها من قبل، سوى في قنوات تلفزية عن عواصف تضرب مدن في دول مختلفة.

خبراء في المناخ، اكدوا ان هذه العواصف ستكون الوجه الذي سيراه المغاربة في السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية العالمية، فالكتل الساخنة الصحراوية، باتت تجد طريقها الى مدن ساحلية او مدن الوسط، فالمناخ عرف تغيرات، بات يلاحظها الناس بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وباتت نشرات حالة الطقس، أكثر متابعة في السنوات الاخيرة، من أجل أن يتمكن المواطن معرفة هل منطقة عيشه ستكون حارة او شديدة البرودة ، انه المناخ ياسادة يتغير فلابد من التاقلم معه واخذ الاحتياطات الممكنة .

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