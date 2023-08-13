نفوق رؤوس من الابل بتزنيت والسلطات تفتح تحقيق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت السلطات الأمنية مستعينة بالمصالح البيطرية، تحقيق حول أسباب نفوق عدد من رؤوس قطيع الإبل، بحر الاسبوع الجاري ، بمنطقة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت.

وكان عدد من الرعاة الرحل التي كانت قطعانهم ترعى بمنطقة الكريمة، اكتشفوا نفوق رؤوس من الإبل، الأمر الذي عجل بانتقال مختلف السلطات إلى عين المكان للقيام بعملية المعاينة وأخذ عينات من الإبل وإرسالها إلى المختبر الجهوي للتأكد من أسباب نفوقها.

ومن المعلوم أن صراع دائم بين الرعاة الرحل و المزارعين بأقاليم سوس، دائما ما تنجم عنه مواجهات بين الطرفين، بعضها ينتهي بالمستشفيات والبعض الآخر بالسجون، ولم تجد السلطات بعد اي وصفة لوقف هذه المواجهات بين البشر، في حين الإبل هو حيوان يعيش منذ نشأته بالصحاري والغابات ويرعى، بل أن تاريخ سوس، يؤكد ان الرعاة استقروا بمناطق من سوس وامتهنوا الفلاحة والتجارة ، غير أن موضوع الاعتداءات لم يظهر سوى في السنوات الأخيرة بسبب قلة التساقطات المطربة .

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