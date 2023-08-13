مراكش : مياه وادي تبتلع راعي وقطيعه من الغنم

2023-08-13 / 10:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

لقي راعي غنم مصرعه وقطيعه من المواشي، يوم أمس السبت 12 عشت الجاري، بعدما جرفتهما مياه وادي زرابا بسيتي فاظمة ضواحي مراكش، بعد العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة يوم أمس .

وكانت السلطات المحلية قد إستعانت بفريق إنقاذ ” الضفادع البشرية ” من البحث عن راعي الغنم المفقود، بعدما تم انقاذ 4 أشخاص أخرين من الغرق، بعدما جرفتهم مياه الوادي بعد عودتهم من أحد الاسواق الأسبوعية بإقليم الحوز .

وفي تفاصيل الواقعة، ان خمسة كسابة كانوا عائدين من السوق الأسبوعي بمنطقة ستي فاظمة بإقليم الحوز، لكن عندما وصلوا إلى مستوى المجرى المائي “زارابا” بجماعة تسلطانت، تفاجؤوا بسقوط مواشي من على متن الشاحنة. وعندما بدؤوا في عملية جمع المواشي، سقطت إحداهما في المجرى المائي. وحاول أحدهم أن ينقذها، لكنه اختفى بدوره.

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