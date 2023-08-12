مقــ..ـتل 14 شخصا في هجوم على قرية بجنوب غرب الكونغو الديمقراطية

هبة بريس - وكالات

قُتل 14 شخصا على الأقل في هجوم دموي استهدف الجمعة قرية إيبونجي في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أنغولا.

وقال أديلار نكيسي، المتحدث باسم حكومة إقليم كوانغو حيث تقع القرية، إن الحصيلة غير النهائية وصلت إلى 14 قتيلا من السكان الذين لقوا حتفهم بطلقات نارية أو بضربات سواطير.

وأكد مسؤول ديني في إيبونجي طلب عدم كشف اسمه، هذه الحصيلة، مشيرا الى أن الهجوم أتى في أعقاب توقيف عدد من عناصر المجموعات المسلّحة.

وأوضح سيمفوريان كوينغو، أحد كوادر المجتمع المدني في كونغو، أن الهجوم وقع “في الإرسالية الكاثوليكية” في إيبونجي، محمّلا المسؤولية الى مجموعة موبوندو المسلّحة التي نشأت في العام 2022 في إقليم ماي-ندومبي المجاور.

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