هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب شمال مصر

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بتعرض مصر إلى هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 480 كم شمالي مدينة دمياط.

وذكرت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الخميس، أن المعهد القومي للبحوث في مصر رصد وقوع هزة أرضية، بقوة 4.76 درجة على مقياس ريختر، على عمق 22 كم، شمال مدينة دمياط، الواقعة شمالي مصر.

وأكدت محطة الرصد المصرية أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 35.71 شمالا وخط الطول 31.28 شرقا، مساء اليوم الخميس، مؤكدة أنه لم يرد إليها ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية داخل مصر، مشيرة إلى أنه لم تقع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وفي الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أكد المعهد القومي للبحوث في مصر، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة الغردقة.

وأوضح المعهد، في بيان صحفى، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، مؤكدًا أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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