أوناحي يسجل ويساهم في فوز مارسيليا على ريمس

2023-08-12 / 22:48
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هبة بريس - و م ع

تمكن اللاعب الدولي المغربي، عز الدين أوناحي، من تسجيل هدف في المباراة التي فاز فيها فريقه أولمبيك مرسيليا على ريمس بنتيجة 2-1، اليوم السبت بملعب فيلودروم، وذلك برسم اليوم الأول من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأدرك الدولي المغربي التعادل لصالح فريقه الذي يشرف على تدريبه الإسباني مارسيلينو، في الدقيقة 23 من الشوط الأول إثر تسديدة رائعة، بينما كان فريق مرسيليا متأخرا منذ الدقيقة العاشرة عن طريق جونيا إيتو.

بعد ذلك، نجح مرسيليا في مضاعفة النتيجة عن طريق فيتينيا (الدقيقة 73).

وتميزت هذه المقابلة بدخول الدولي المغربي الآخر أمين حارث قبل دقائق قليلة من انتهاء المباراة، وذلك بعد عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

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