فريق طبي ينقذ طفلا مُزقت بطنه بشلالات أوزود

2023-08-12 / 22:13
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن فريقا طبيا وتمريضيا تحت إشراف الدكتور (خ.أ) بالمستشفى الإقليمي بازيلال، تمكن من إنقاد طفل ينحدر من جماعة آيت تاݣلا، تعرض لإصابة خطيرة وجرح غائر على مستوى البطن نتيجة اصطدامه بحجر غير مرئي تحت المياه بشلالات اوزود.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية الجراحية التي دامت ساعتين ونصف بنجاح، كللت بالنجاح، بعد أن تم وضع الطفل بمصلحة الجراحة بالمستشفى الإقليمي بازيلال.

وتجدر الإشارة أن المركز الصحي بأوزود استقبل خلال الأيام القليلة الماضية حالتين وصفتا بالمتوسطة اثناء السباحة بشلالات اوزود، الحالة الأولى تتعلق بطفل يبلغ 15 سنة قادم من مراكش، والحالة الثانية لشخص يبلغ 35 سنة من منطقة بوحرازن، وتم التكفل بهما بالمركز الصحي المذكور.

هذا وقد أوصت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال تجنب السباحة في الأماكن الغير الآمنة واتخاذ الإجراءات اللازمة و الحيطة والحذر أثناء السباحة في الأماكن المخصصة لذلك من طرف السلطات بالمنطقة.

وفي سياق آخر، قام المستشفى الإقليمي بازيلال من بالتكفل ومعالجة حوالي 62 طفل تعرضوا لسعات العقارب دون تسجيل أية وفاة.
ويذكر، أن مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال نظمت دورة تكوينية حول مختلف التسممات خاصة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعى، كما أوصت بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتوعية بخطورة لسعات العقارب وكيفية التصرف معها سواءً في المنازل أو أثناء التواجد في الأماكن الريفية والتوجيه لأقرب مؤسسة صحية.

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تعليق واحد

  1. لابد من منع واجرام كل من يرمي نفسه من الأعلى سواءا كان في الشلالات او اي أماكن فيها انهار او بحيرات

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