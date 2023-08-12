الإشاعة تقتل والدة فدوى الطالب و الأخيرة تعلق

2023-08-12 / 21:36
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القسم الفني: هبة بريس

استنكرت الفنانة المغربية فدوى الطالب الإشاعات التي تروج بمنصات التواصل الاجتماعي و التي تفيد وفاتها و وفاة والدتها.

وفي هذا الصدد، اختارت الفنانة الكوميدية حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام لتفنيد الأخبار المتداولة قائلة: “بالنسبة للناس لي كيبقاو يجبدو من جنابهوم ويحطو راه حشومة مكنلعبوش بهادشي، مرة كتقولو فدوى ماتت ودبا كتكتبو ماماها لي ماتت”.

وأضافت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة:” الله يهديكم راه خالتي لي ماتت وهادي أربعين يوم وأنا والأم ديالي بخير على خير، وخالتي الله يرحمها هي وجميع المسلمين”.

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