تنسيق أمني لمواجهة آفة ” البوفا” بالدروة

هبة بريس_ البيضاء

لاحديث اليوم داخل أوساط الشارع المغربي، إلا على ” خطر البوفا” الذي تسلل بين مراهقين وشباب باتوا رهينة له داخل قفص الادمان…ومع خطر انتشاره رُفعت أصوات ومخاوف ومطالب للتصدي إليه ولمروجيه بقبضة من حديد قبل وقوع الكارثة.

وفي هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا أمنيا بين مختلف المصالح الأمنية بالبيضاء وسطات وبرشيد، قاد إلى اعتقال العديد من المبحوث عنهم بكل من الدروة ووبرشيد، الذين كانوا ينشطون بالمنطقة عبر ترويجهم لمختلف أنواع المخدرات وخاصة مخدر ” البوفا” المثير للجدل والقلق.

مصادرنا، أضافت أن المصالح الأمنية بسطات وخاصة عناصر الشرطة القضائية قد نزلت بثقلها نحو منطقة الدروة لمآزرة باقي العناصر الأخرى القادمة من البيضاء وبرشيد، للمساهمة الفعالة في العنلية التمشيطية النوعية لتجفيف منابع ترويج هذه الآفة التي زرعت الرعب والخوف بين أوساط الأسر المغربية خوفا على أطفالهم وبناتهم من خطر داهم، وهو الموضوع الذي كان محط نقاش وتداول على نطاق واسع على وسائل الاعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، الكل أطلق نداءات تطالب بالتدخل للتصدي إليه، لاسيما وأنه يمتاز بقوة خارقة للامساك بصاحبه ورميه في دائرة الادمان التي لايمكن له الخروج منها.

وقد أكدت مصادر هبة بريس، على أن هذه العملية الأمنية لازالت مستمرة، وقد أسفرت إلى حد الآن عن اعتقال العديد من تجار هذه الآفة والذين كانوا يشكلون أسرة واحدة يتقاسمون الأدوار فيما بينهم ذكورا وإناثا، ويعمدون على فرض قانونهم الخاص والدفع بقوة نحو ترويج المخدرات بكل أنواعها…

وقد نوهت العديد من الفعاليات الاعلامية والحقوقية بهذه الحملات المنسقة والتي تروم إلى تجفيف منابع ترويج المخدرات بمنطقة الدروة وبرشيد والتي أضحت مرتعا خصبا للمجرمين وتجار المخدرات.

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