تشكيل لجنة تسيير مؤقتة بعد فراغ قانوني مر به نادي المولودية الوجدية

2023-08-12 / 21:00
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يمر نادي مولودية وجدة من واحدة من أصعب فتراته في تاريخه الممتد منذ سنة 1946، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الكروي المقبل

وبعد ان قدم رئيس للفريق محمد هوار استقالة جماعية للمكتب المسير بسب الديون المالية التي تراكمت عليه وصلت لحوالي مليارين و 800 مليون سنتيم وعدم إجرائه لحصص تدريبية أو أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي، ثم رحيل 12 لاعبا دفعة واحدة.

تمت اليوم السبت 12 غشت الجاري، تشكيل لجنة مؤقته لتسير فريق المولودية الوجدية، تكونت كل من محمد زريوح رئيسا، ومحمد قايدي، سارة عاصمي، المدني زياني وعبدو بلهاشمي أعضاء لها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وحسب مصدر مطلع، فاللجنة تشكلت بإتفاق مع السلطات المحلية، تتجلى مهمتها في تسيير المرحلة مؤقتا ولمدة 60 يوما، حيث تم الاعلان عن انطلاق البطولة الاحترافية يوم 25 غشت الجاري بمواجهة نادي النهضة البركانية، حيث باشرت بإرسال دعوات للاعبين لمباشرة التداريب ابتداءا من يوم الإثنين بقيادة المدرب عمر نجحي وتسطير برنامج التحضيرات.

ومن جهة أخرى، وحسب احد أعضاء اللجنة المؤقتة، فقد وعدت السلطات المحلية لدعم النادي، حيث ساهم مجلس عمالة وجدة انجاد بدعم مقدر ب 300 مليون سنتيم، ودعما آخر من مجلس جهة الشرق ب 300 مليون سنتيم في انتظار دعم المؤسسات العمومية والخصوصية.

وهذا، فقد وجهت جماهير سندباد الشرق النداء لمسؤولي المدينة، وكل الغيورين على النادي من أجل التدخل قبل فوات الأوان.

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