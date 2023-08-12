في ظروف غامضة..وفاة أصغر مشهورة بمنصات التواصل الاجتماعي

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي، 13 سنة، والتي تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاتها وشقيقها جايسون تيان، في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق.

وقالت العائلة في بيان نشر عبر حساب “Lil Tay” على إنستغرام والذي يتابعه حوالي 3 ملايين ونصف المليون: “بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا”.

كما أضافت العائلة المكلومة بوفاة طفليها، أن رحيل “ليل” تركهم جميعًا في “حالة صدمة”، كما أن وفاة شقيقها أيضًا “عمّق من حزن العائلة”، مطالبة المتابعين بـ”الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم.

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