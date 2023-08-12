بسبب مناصرتها للبوليساريو ..مطالب بالغاء حفل الشابة وردة الجزائرية بالبيضاء

2023-08-12 / 20:40
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هبة بريس - متابعة

طالب رواد بمواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة من أجل “التدخل” ومنع إقامة حفل فني للمغنية الجزائرية ”الشابة وردة”، بأحد ملاهي الدار البيضاء في السابع من شهر شتنبر المقبل وذلك على خلفية مواقفها المعادية للوحدة الترابية المغربية .

وشن رواد الفضاء الأزرق حملة شرسة من صفحات فيسبوكية و حسابات خاصة لمنع حفل المغنية الجزائرية يالمغرب كما تداولوا مقاطع فيديو تدعم فيها المغنية جبهة البوليزاريو.

يذمر أن الملقبة “وردة” خرجت في أكثر من مناسبة في مقاطع فيديو على صفحتها الرسمية تدعم فيها جبهة البولزاريو الوهمية و تدعم استقلالها.

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‫15 تعليقات

  1. إن قضية الصحراء هي النظارة التي يرى بها المغرب بقية دول العالم، وطبيعي ان ينطبق الأمر على الهيئات والمؤسسات والأشخاص عاديين او فنانين او رياضيين..الخ
    ومنه وجب على السلطات التدخل

  3. كمغاربة شرفاء لا يشرفنا أن تغني في بلدنا وهي عدوة لنا ولارضنا لا أهلا ولا مرحبا بالمنافقين.

  6. تدعم او لا تدعم ومن تكون؟ لقد فاتها القطار، العالم أعترف بمغربية الصحراء ،مادا بقي لهده الغير المعروفة.

  8. يجب منع كل الكراغلة من دخول المغرب لأنهم كلهم يقولون الصحراء الغربية كما درسوها منذ الإبتدائي

  9. نعم ثم نعم يجب منع هذه الحقيرة ناكرة الخير من دخول هذه الارض الشريفة الى الجحيم ايتها الغبية

  10. ماذا ستفيد سهرة عاهرة في ملهى وهي تسيء إلى قضية الوطن الأولى فالذين يستقبلونها يحضرون حفلها فإنهم يسيؤون إلى المغاربة جميعا يجب تلطيخ أبواب بيوتهم بدك الشي اللي ما يتقالش كما قال الراحل الحسن الثاني

  11. لماذا يتم دعوة هاد الجزاءريين الى المغرب هما يكنون العداء للمغرب و نحن نقوم بمحاباتهم ديرو شوي النفس لي كيعجبوه المغنيين الجزاءريبن يمشي عندهم

  13. ما هو دور المخابرات المغربية و ما هو دور وزير الثقافة في مثل هذه الأوضاع
    من المفروض أن هذا المنع يأتي من الوزير و المخابرات و ليس من رواد التواصل الاجتماعي
    وزير الثقافة يعطي في نومه العميق و لا يهمه الا جمع الاصوات بحملات انتخابية سابقة لأوانها و الإبداع في الولائم

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