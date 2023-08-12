بسبب مناصرتها للبوليساريو ..مطالب بالغاء حفل الشابة وردة الجزائرية بالبيضاء

هبة بريس - متابعة

طالب رواد بمواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة من أجل “التدخل” ومنع إقامة حفل فني للمغنية الجزائرية ”الشابة وردة”، بأحد ملاهي الدار البيضاء في السابع من شهر شتنبر المقبل وذلك على خلفية مواقفها المعادية للوحدة الترابية المغربية .

وشن رواد الفضاء الأزرق حملة شرسة من صفحات فيسبوكية و حسابات خاصة لمنع حفل المغنية الجزائرية يالمغرب كما تداولوا مقاطع فيديو تدعم فيها المغنية جبهة البوليزاريو.

يذمر أن الملقبة “وردة” خرجت في أكثر من مناسبة في مقاطع فيديو على صفحتها الرسمية تدعم فيها جبهة البولزاريو الوهمية و تدعم استقلالها.

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