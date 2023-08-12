اشكالية الاكتظاظ بالسجون..مرصد يقترح الافراح عمن تبقى من عقوبتهم السجنية 3 أشهر
قال المرصد المغربي للسجون أن مشكل اكتظاظ السجون ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات ، وذلك عقب البلاغ الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي أعربت فيه عن قلقها البالغ من إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
ودعا المرصد في بلاغ له إلى تأسيس ” لجنة وطنية للرصد والإنقاذ ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وأضاف المرصد في البلاغ ذاته انه هناك ضرورة ل “اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…”.
واقترح المرصد “إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ”.
وطااب المرصد ب “تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية”، إلى جانب “الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، ، ثم اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان”.
5 تعليقات
هذا ليس حلا في الوقت الذي ننادي فيه بتشديد العقوبات
حل المشكل هو بناء سجون جديدة وليس إطلاق المجرمين قبل استكمال عقوباتهم والقانون واضح
براكا من القتراحات الخاوية.
يتمم عقوبته.
اما الاقتراح فهو بناء سجن خاص بالسجناء الاحتياطيون.
من غير المعقول ان يعاني هؤلاء الأشخاص الصالحون من الاكتضاض، بل وجب على الدولة توفير فنادق 5 نجوم لهؤلاء الملائكة.
ما ذنبهم سوى ان بعضهم كان يسرق الناس بالسلاح الابيض، وبعضهم كان يقدم خدمات جليلة لمن يريد ان ينسى المشاكل فيبيعه المخدرات، ومنهم من استلف المال العام من الشعب ووو
هل هذه الاعمال تستحق ان يوضعوا في زنازن مكتظة؟ لا وألف لا بل وجب تكريمهم
لي تحكم بعام يعرف راسو غا يدوز غي تسع شهور ولي تحكم بتسع شهور يعرف راسو غا يدوز غي ست شهور ولي تحكم بست شهور يعرف راسو غا يدوز غي تلت شهور ولي تحكم بتلت شهور يعرف راسو غا يخرج اليوم قبل غدا وما غا يدوز حتى نهار .