اشكالية الاكتظاظ بالسجون..مرصد يقترح الافراح عمن تبقى من عقوبتهم السجنية 3 أشهر

هبة بريس - الرباط

قال المرصد المغربي للسجون أن مشكل اكتظاظ السجون ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات ، وذلك عقب البلاغ الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي أعربت فيه عن قلقها البالغ من إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

ودعا المرصد في بلاغ له إلى تأسيس ” لجنة وطنية للرصد والإنقاذ ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.

وأضاف المرصد في البلاغ ذاته انه هناك ضرورة ل “اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…”.

واقترح المرصد “إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ”.

وطااب المرصد ب “تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية”، إلى جانب “الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، ، ثم اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان”.

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