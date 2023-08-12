مخيم صيفي لأطفال مقدسيين ينطلق بطنجة

2023-08-12 / 20:09
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هبة بريس - و م ع

حل اليوم بالدار البيضاء، 50 طفلا وطفلة من القدس للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للمخيم الصيفي “دورة المسيرة الخضراء الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

وأقيم حفل استقبال في مطار الدار البيضاء، على شرف الأطفال المشاركين في الدورة، التي تنظمها الوكالة على مدى أسبوعين بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ووضعت الوكالة مع شركائها برنامجا غنيا للدورة، يشتمل على مساحة مهمة للعب والترفيه والاستجمام، مع رحلات سياحية وتربوية تسمح للأطفال المقدسيين التعرف ، على تاريخ المملكة وجغرافيتها، وعلى أصالتها وعمقها الحضاري.

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