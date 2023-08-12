السلطات الفرنسية تُخلي برج “إيفل” بعد التهديد بوجود قنــ..ـبلة

2023-08-12 / 19:09
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هبة بريس - وكالات

قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، انها أعادت فتح برج إيفل أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه وإغلاقه أمام الجمهور، بحسب ماكشف عنه مصدر من الشركة الفرنسية للوكالة الرسمية .

واعلن المصدر ذاته في وقت سابق أن “برج إيفل في باريس أغلق، أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر “تهديد بوجود قنبلة”.

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية، حيث جذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

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