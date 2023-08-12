مستغلين الضباب الكثيف ..مهاجرون ينفذون محاولة تسلل جماعية الى سبتة المحتلة

هبة بريس - مكاب طنجة

حاول العشرات من الأشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، التسلل الى سبتة المحتلة ، مستغلين الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة وغطى مداخل المدينة الخاضعة للحكم الاسباني.

وقالت صحيفة “الفارو دي سوتا “، ان حوالي 100 مهاجر، من ضمن قاصرين، تمكنوا من السباحة إلى ساحل سبتة، قبل أن تتدخل البحرية الإسبانية وتعيدهم، فيما تمكن قاصرين اخرين من التسلل .

وأورد المصدر ذاته أن جميع المحاولات لدخول الثغر السليب كانت عبر السباحة الحرة في حين حاول اخرون الوصول غلى متن قارب ، مشيرة الى ان الضباب الكثيف الذي غطى المنطقة أغرى العشرات للتسلل داخل سبتة المحتلة.

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