مستغلين الضباب الكثيف ..مهاجرون ينفذون محاولة تسلل جماعية الى سبتة المحتلة
هبة بريس - مكاب طنجة
حاول العشرات من الأشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، التسلل الى سبتة المحتلة ، مستغلين الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة وغطى مداخل المدينة الخاضعة للحكم الاسباني.
وقالت صحيفة “الفارو دي سوتا “، ان حوالي 100 مهاجر، من ضمن قاصرين، تمكنوا من السباحة إلى ساحل سبتة، قبل أن تتدخل البحرية الإسبانية وتعيدهم، فيما تمكن قاصرين اخرين من التسلل .
وأورد المصدر ذاته أن جميع المحاولات لدخول الثغر السليب كانت عبر السباحة الحرة في حين حاول اخرون الوصول غلى متن قارب ، مشيرة الى ان الضباب الكثيف الذي غطى المنطقة أغرى العشرات للتسلل داخل سبتة المحتلة.
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9 تعليقات
على السلطات المحلية والاسبانية تشديد المراقبة على المهاجرين السرين..
نتمنى أن لا تتكرر احداث 2020 في واقعة هجوم الأفارقة على حدود سبتة المحتلة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم سلاما..
يجب الزيادة من السياج الحديدي الفاصل بين المغرب والحدود المحتلة ..
يجب طرد المهاجرين السرين الذين يشكلون الخطر ..
الأفارقة مصدر رعب لدى الأوروبين ..
نتمنى ترحيلهم خصوصا الذين هم في الدارالبيضاء محطة ولاد زيان…
كاميرات المراقبة أسهل طريقة لضبط تحركات المهاجرين السرين..
إطلاق النار على كل من اقترب من السياج الحدودي..