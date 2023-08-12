نيجيريا ..سبعة قــ..ـتلى على الأقل إثر انهيار مسجد شمال غرب البلاد
أدى انهيار مسجد شمالي العاصمة النيجرية أبوجا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة “نيجيريان تريبون” إن انهيار وقع في مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا أدى أسفر عن 10 قتلى، بينما يوجد أكثر من 30 شخصا في المستشفيات في جميع أنحاء المدينة.
ومن جهتها، أعلنت السلطات في كادونا الواقعة شمال غربي نيجيريا إنهيار جزء من مسجد بينما كان المئات بداخله يؤدون صلاة الجمعة وقتل سبعة مصلين. كما أفادت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية “بإصابة 23 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى من قبل رجال الإطفاء لدينا”.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، خرقا كبير في سقف المسجد المركزي وسط تصاعد الغبار بكثافة جراء الانهيار، وسعي المصلين إلى رفع الأنقاض عن العالقين الذي دفنوا تحتها بينما كان المسجد يكتظ بالناس.
وأمرت السلطات المحلية في الولاية بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعدت بمساعدة المتضررين من “الحادث المفجع”، حسب وصفها.
6 تعليقات
اللهم ارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وجميع المسلمين واشف مرضاهم يا رب العالمين
رحمة الله علا من ماتو في هده الفاجعة والشفاء العاجل للمسابين فيهم
قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا اللهم ارحمهم وجعل مثواهم الجنة يارب العالمين
يارب العالمين ارحمهم واغفر لهم واشفي الباقين منهم والصبر لي اهليهم
فراقهم صعب ولاكن ماتو موتة يتمناها كل مسلم ماتو في بيته وماتو وهم في سلاتهم له ساجدين انشاالله لهم الجنة بلا عقاب ولا حساب
عزائنا واحد ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين