جمعية حقوقية : أسباب فاجعة دمنات مردها للتهميش الذي تعاني منه المنطقة

هبة بريس - بني ملال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب“الانكباب الجدي على توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين” وذلك على خلفية الفاجعة المأساوية التي أودت قبل أيام بحياة 24 مواطنا بمنطقة دمنات ضواحي أزيلال.

وجاء في بيان الجمعية الحقوقية “إن هذه الفاجعة ما كانت لتقع لو تحملت الدولة مسؤوليتها في رفع التهميش على المناطق النائية والجبلية، ووفرت البنية التحتية اللازمة ووسائل النقل الآمنة لكافة المواطنين”.

وأوردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها أن حوادث السير المماثلة تودي سنويا بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، خاصة منهم العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات.

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