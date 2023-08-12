جمعية حقوقية : أسباب فاجعة دمنات مردها للتهميش الذي تعاني منه المنطقة

2023-08-12 / 18:28
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هبة بريس - بني ملال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب“الانكباب الجدي على توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين” وذلك على خلفية الفاجعة المأساوية التي أودت قبل أيام بحياة 24 مواطنا بمنطقة دمنات ضواحي أزيلال.

وجاء في بيان الجمعية الحقوقية “إن هذه الفاجعة ما كانت لتقع لو تحملت الدولة مسؤوليتها في رفع التهميش على المناطق النائية والجبلية، ووفرت البنية التحتية اللازمة ووسائل النقل الآمنة لكافة المواطنين”.

وأوردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها أن حوادث السير المماثلة تودي سنويا بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، خاصة منهم العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات.

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‫10 تعليقات

  1. Weeee .و أخيرا عرفتوها : المشكلة الحقيقية هي التهميش لهذه المناطق .سنوات و أنا أعمل بهذه المناطق التأديبية النائية في قطاع التعليم طبعا : الفقر و البؤس و فوق هذا و ذاك يصدقون كل الوعود من كل المسؤولين و يفرحون من كلمة طيبة . و هم آخر من ينالهم شيء من خيرات هذا الوطن . ارحموا الدراويش .

  2. اصلا في المغرب جميع الطرقات وخاصة الطريق الوطنية جد منهمشة في البنيات التحتية حدثت ولا حرج وهذا مايجعل بلدنا تحتل المراتب الأولى في حوادث السير.

  3. حتى تقع الواقعة ونرى المسؤولون يتخبطون فلما هذآ كله كان عليهم في البداية يتحملون المسؤولية بالمصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية .

  4. موضوع في الصميم لابد من وجود حل لهده المشكلة في بلدنا الحبيب ولابد من المسؤولين من وقف مثل هذه الفاجعات

  5. اسباب واضحة كوضوح الشمس ولا داعي لتغطية الشمس بالغربال كما يقال المثل المغربي.

  6. كل ما أقوله هو لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

  7. كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الطرقات بالمغرب.

  10. سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عنه من المسؤول وراء ذالك الحادث الذي وقع في دمنات ؟؟؟ لهذا نطالب من الحكومة أن تجري البحث الدقيق.

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