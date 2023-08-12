بعد لقاء عطّاف ببلينكن ..سالم عبد الفتاح “لهبة بريس”:استحضار الجزائر لقضية الصحراء في جميع اللقاءات يؤكد تورطها

إس.بويعقوبي – هبة بريس

حاولت الجزائر مرة أخرى ، الركوب على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ، لاقحام قضية الصحراء المغربية ، وذلك عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيره الأمريكي الأربعاء الماضي .

المسؤول الأمريكي ، قال في تغريدة له على موقع “إكس” عقب اللقاء انه تناول مع نظيره الجزائري آخر تطورات الوضع في منطقة الساحل وفي أوكرانيا، إضافة إلى “تأكيد دعمهما للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء”، وهو ماحاولت الجزائر تحويره عبر بيان لخارجيتها بالقول أن “الطرفين تناولا آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، مجددين التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة”، وهو الأمر الذي لم يرد في تغريدة رئيس الدبلوماسية الأمريكية.

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قال في تصريح لموقع “هبة بريس ” ان استحضار المسؤولين الجزائريين لقضية الصحراء في كافة اللقاءات يؤكد تورطهم ويزكي دورها كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل .

وأضاف سالم عبد الفتاح بالقول أن الجزائر ماضية في سياسة ابتزازها لمختلف القوى الدولية المهتمة بملف النزاع حول الصحراء المغربية سيما تلك التي لها حضور بارز في الساحة السياسية الدولية من حجم الولايات المتحدة الأمريكية .

واعتبر الخبير في ملف الصحراء ، أنه رغم محاولات الابتزاز الحثيثة التي تعكف عليها الجزائر إزاء القوى الغربية بغرض ثنيها عن دعم المغرب وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي إلا أنه في كل مرة تجدد هذه القوى تمسكها بالشراكات الإستراتيجية التي تجمعها بالمغرب.

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