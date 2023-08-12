اكتمال سحب النفط من سفينة “صافر” .. البرلمان العربي يثمن الجهود

هبة بريس - و م ع

ثمن البرلمان العربي، يوم السبت ،الجهود التي أفضت الى اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم “صافر” قبالة ساحل اليمن ونقله إلى سفينة أخرى.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان ” بكافة الجهود التي بذلت لإتمام هذه العملية بشكل آمن فضلا عن الدعم المالي الذي تم تقديمه من عدد من الدول المانحة لتحييد هذا الخطر الذي كان يهدد البشرية”.

ونوه العسومي في هذا الإطار بما قدمته المملكة العربية السعودية التي سارعت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم منح مالية للمساهمة في حل مشكلة الخزان العائم “صافر”.

كما اشاد رئيس البرلمان العربي بالدعم اللامحدود الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإتمام هذه العملية وفق الخطة التي تم وضعها.

وبدأت عملية التفريغ إلى الناقلة البديلة التي أطلق عليه اسم “اليمن” (نوتيكا سابقا)، أواخر الشهر الماضي، وقالت الأمم المتحدة إنها ستستغرق 19 يوما، بتنفيذ شركة إنقاذ هولندية رائدة في مجال الإنقاذ البحري.

وكانت الناقلة “صافر” التي تحمل شحنة مقدرة بمليون ومئة ألف برميل معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية ، ووصلت الناقلة البديلة اليمن إلى موقع صافر في 30 ماي الماضي ، فيما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكلفة الإجمالية للعملية تقدر بنحو 142 مليون دولار

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